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Салах развил навыки в тактике и обороне благодаря бывшему тренеру Ромы

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Мохамед Салах рассказал, как повлиял на его игру Лучано Спаллетти.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах рассказал, чему он научился у бывшего тренера Ромы Лучано Спаллетти, под руководством которого он выступал в Риме в сезоне 2016/17.

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"Каждая команда, в которой я играл за свою карьеру, предпочитала атакующий футбол, поэтому этот аспект для меня не был удивительным. Но развить мои навыки в тактике игры и в обороне мне помог Лучано Спаллетти. Он регулярно оставался после тренировок и общался со мной на эту тему", - приводит слова Салаха FourFourTwo.

Напомним, игрок Ливерпуля Мохамед Салах установил несколько рекордов Лиги чемпионов.

Отмечалось, что за идеальное представление Ислама Салаха наградят участком земли в священном месте.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, Лучано Спаллетти, футбол
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