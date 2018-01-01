Форвард Челси после тренировок занимается йогой

Альваро Мората после тренировок посещает занятия по йоге.

Нападающий Челси Альваро Мората рассказал о том, как проходит его тренировочный день, и сообщил, что посещает занятия по йоге.

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“Мы должны приезжать за час до тренировки, обычно я приезжаю на час-полтора раньше. Сначала я завтракаю с кем-то из партнеров по команде, а потом делаю растяжку или посещаю физиотерапевта. После этого я чищу зубы, умываюсь и подготавливаю бутсы и экипировку к тренировке.

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Иногда мы проводим командные собрания перед тренировкой, где смотрим видео и работу других команд на поле. А потом мы сами отправляемся на поле и усердно трудимся.

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Сколько пар бутс я использую за сезон? Я не подсчитывал, но думаю, около 20. Я люблю надевать одни и те же бутсы и на тренировку, и на матч, но бренд предполагает четыре или пять цветовых вариантов. У меня от 12 до 15 моделей бутс. Некоторые пары бутс у меня просят после матча, и я их дарю.

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А еще я занимаюсь йогой. У нас один из лучших инструкторов по йоге в мире, и после тренировок я к нему хожу. Такие вещи могут пойти мне на пользу“, - приводит слова Мораты официальный сайт Челси.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет вернуть в команду нападающего Челси Альваро Морату.

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