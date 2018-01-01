Защитник Челси может продолжить карьеру в Наполи - The Sun

Давид Луис летом может перебраться в Италию.

В летнее трансферное окно защитник Давид Луис может покинуть Челси и стать игроком Наполи.

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Как сообщает The Sun, несмотря на вероятный уход главного тренера “синих“ Антонио Конте, Луис покинет клуб, чтобы работать с Рафаэлем Бенитесом, который может возглавить итальянский клуб в конце сезона.

Сообщается, что Луис заменит Калиду Кулибали, если Бенитес возглавит неаполитанский клуб.

Ранее сообщалось, что Давид Луис с партнерами по команде посетил премьеру фильма Данилы Козловского “Тренер“.

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