Игрок Арсенала: Испытываю грусть и тоску из-за ухода Венгера

Полузащитник Арсенала тяжело переносит новость об уходе многолетнего наставника Арсена Венгера.

Полузащитник Арсенала Алекс Ивоби рассказал о своих чувствах по поводу ухода Арсена Венгера с поста главного тренера команды.

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“Если честно, то я испытываю грусть и тоску из-за ухода Венгера. Он очень многое сделал для меня за короткий промежуток времени, помог моей карьере. Мы сделаем все возможное, чтобы проводить его так, как он заслуживает.

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Мы постараемся завершить этот сезон на высокой ноте ради Венгера. С новым тренером мы познакомимся уже после чемпионата мира. Конечно, это захватывающе, но все равно мне грустно, что больше с нами не будет Венгера“, - приводит слова Ивоби ESPN.

Ранее сообщалось, что Арсенал постарается выиграть Лигу Европы ради Арсена Венгера.

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