Звезда Арсенала выставил на продажу особняк в Дортмунде за 3,5 миллиона фунтов

Пьер-Эмерик Обамеянг решил избавиться от собственности в Дортмунде.

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который зимой перешел в Арсенал из дортмундской Боруссии, решил продать свой особняк в Германии.

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Обамеянг купил шикарный дом в Дортмунде в январе 2017 года и всего лишь год прожил в нем. Как сообщает The Sun, футболист продает его за 3,5 миллиона фунтов (около 4 миллионов евро).

Обамеянг выставил особняк в Дортмунде на продажу thesun.co.uk/

Дом Обамеянга оснащен большим крытым бассейном, джакузи, домашним кинотеатром и даже лифтом.

Обамеянг выставил особняк в Дортмунде на продажу thesun.co.uk/

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Особняк имеет 16 комнат, включая подвал, огромное гаражное помещение, просторный сад. Отделка многих элементов выполнена из мрамора, а в столовой установлен камин.

Обамеянг выставил особняк в Дортмунде на продажу thesun.co.uk/

Напомним, нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг купил элитный особняк в Лондоне за 18 миллионов евро.

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