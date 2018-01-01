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Игрок Арсенала может продолжить карьеру в Милане

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Милан попытается подписать Джека Уилшира.
Джек Уилшир
Джек Уилшир
Getty Images

Итальянский Милан попробует заключить контракт с полузащитником Джеком Уилширом в случае, если футболист не подпишет новое соглашение с Арсеналом.

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Как сообщает Calciomercato, Милан внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего англичанина. Контракт Уилшира с “канонирами“ истекает в конце сезона, и он планировал его продлить, однако уход Арсена Венгера с поста главного тренера заставил футболиста задуматься.

Итальянцы считают, что этот трансфер будет идеальным для них с экономической точки зрения, ведь Уилшир может достаться клубу бесплатно.

Напомним, наставник Арсенала Арсен Венгер считает, что клуб сможет удержать Джека Уилшира в команде.

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Теги: Джек Уилшир, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, Милан, чемпионат Италии по футболу, футбол
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