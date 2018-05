Ибрагимович признался, что скучает по МЮ и Жозе Моуринью

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович записал видеопослание для своего бывшего клуба Манчестер Юнайтед.

Читай также: Ибрагимович: Решил, что надо подарить себя Лос-Анджелесу

“Я вижу, что у вас все хорошо. Вы вышли в финал Кубка Англии. И я очень этому рад, хотя я уже и не в команде. У меня тоже все хорошо, я наслаждаюсь солнечными днями.

Читай также: Ибрагимович вернулся в расположение МЮ, чтобы заставить Байи ответить за свои слова

Хочу сказать всем болельщикам: я скучаю по вам, скучаю по игре на Олд Траффорд и по красным футболкам. У меня множество прекрасных воспоминаний об этом времени. Я благодарен всем вам за адреналин и энергию, которыми вы меня заряжали.

Читай также: Моуринью: Я уважаю Венгера и мы можем стать друзьями

Хочу сказать спасибо своим товарищам по команде. Вы - потрясающие, и вы облегчали мою жизнь. Тренер, по вам я тоже скучаю. Вы знаете, что нужно для победы, это ни для кого не секрет“, - сказал Ибрагимович в видео на страничке МЮ в Twitter.

When Zlatan talks, you listen.



🔊 Turn your volume up and hear this special #MUFCPOTY message from @Ibra_official! pic.twitter.com/e3Z2B4YXF7