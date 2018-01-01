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Ибрагимович признался, что скучает по МЮ и Жозе Моуринью

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Шведский форвард записал видеообращение для Манчестер Юнайтед.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович записал видеопослание для своего бывшего клуба Манчестер Юнайтед.

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“Я вижу, что у вас все хорошо. Вы вышли в финал Кубка Англии. И я очень этому рад, хотя я уже и не в команде. У меня тоже все хорошо, я наслаждаюсь солнечными днями.

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Хочу сказать всем болельщикам: я скучаю по вам, скучаю по игре на Олд Траффорд и по красным футболкам. У меня множество прекрасных воспоминаний об этом времени. Я благодарен всем вам за адреналин и энергию, которыми вы меня заряжали.

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Хочу сказать спасибо своим товарищам по команде. Вы - потрясающие, и вы облегчали мою жизнь. Тренер, по вам я тоже скучаю. Вы знаете, что нужно для победы, это ни для кого не секрет“, - сказал Ибрагимович в видео на страничке МЮ в Twitter.

Ранее сообщалось, что форвард Златан Ибрагимович не примет участие в ЧМ-2018.

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Теги: Златан Ибрагимович, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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