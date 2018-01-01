Де Хеа стал игроком года в Манчестер Юнайтед по версии фанатов и футболистов

Голкипер Давид Де Хеа стал лучшим игроком Манчестер Юнайтед в текущем сезоне.

Во вторник, 1 мая, Манчестер Юнайтед провел церемонию награждения лучших игроков команды по результатам текущего сезона.

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Два трофея выиграл голкипер “красных дьяволов“ Давид Де Хеа. В четвертый раз болельщики Манчестер Юнайтед назвали 27-летнего вратаря лучшим игроком команды. Он набрал более 107 тысяч голосов (67%), опередив Джесси Лингарда (10%) и Ромелу Лукаку (8%).

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Кроме того, Де Хеа стал лучшим игроком “красных дьяволов“ по версии игроков команды. Он выходил в стартовом составе манкунианского клуба во всех 35-ти матчах АПЛ и провел 17 сухих встреч.

Испанец стал лучшим игроком по мнению команды в третий раз, что является рекордом. Де Хеа превзошел Криштиану Роналду и Антонио Валенсию, которые дважды выигрывали эту награду.

Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа продлит контракт с клубом на пять лет.

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