Де Хеа стал игроком года в Манчестер Юнайтед по версии фанатов и футболистов

Во вторник, 1 мая, Манчестер Юнайтед провел церемонию награждения лучших игроков команды по результатам текущего сезона.

Два трофея выиграл голкипер “красных дьяволов“ Давид Де Хеа. В четвертый раз болельщики Манчестер Юнайтед назвали 27-летнего вратаря лучшим игроком команды. Он набрал более 107 тысяч голосов (67%), опередив Джесси Лингарда (10%) и Ромелу Лукаку (8%).

Кроме того, Де Хеа стал лучшим игроком “красных дьяволов“ по версии игроков команды. Он выходил в стартовом составе манкунианского клуба во всех 35-ти матчах АПЛ и провел 17 сухих встреч.

