Де Хеа стал игроком года в Манчестер Юнайтед по версии фанатов и футболистов
Во вторник, 1 мая, Манчестер Юнайтед провел церемонию награждения лучших игроков команды по результатам текущего сезона.
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Два трофея выиграл голкипер “красных дьяволов“ Давид Де Хеа. В четвертый раз болельщики Манчестер Юнайтед назвали 27-летнего вратаря лучшим игроком команды. Он набрал более 107 тысяч голосов (67%), опередив Джесси Лингарда (10%) и Ромелу Лукаку (8%).
Looking fine, @D_DeGea 👌— Manchester United (@ManUtd) 1 мая 2018 г.
Here is #MUFC's no.1 collecting his fourth Sir Matt Busby Player of the Year award... 👏 #MUFCPOTY pic.twitter.com/S4vf1pnJNh
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Кроме того, Де Хеа стал лучшим игроком “красных дьяволов“ по версии игроков команды. Он выходил в стартовом составе манкунианского клуба во всех 35-ти матчах АПЛ и провел 17 сухих встреч.
The Players' Player of the Year is: @D_DeGea!— Manchester United (@ManUtd) 1 мая 2018 г.
Well done to #MUFC's no.1! 👐#MUFCPOTY pic.twitter.com/a2atpOvPzM
Испанец стал лучшим игроком по мнению команды в третий раз, что является рекордом. Де Хеа превзошел Криштиану Роналду и Антонио Валенсию, которые дважды выигрывали эту награду.
Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа продлит контракт с клубом на пять лет.
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