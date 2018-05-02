Арсенал ищет перспективного тренера с невысокими финансовыми требованиями - СМИ

Руководство "канониров" ищет молодого специалиста на замену Арсену Венгеру.

Арсен Венгер, который 22 года тренировал Арсенал, покинет должность в конце сезона. Руководство клуба ищет ему замену и основным критерием в подборе кандидатов рассматривает финансовую сторону.

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Как стало известно The Telegraph, “канониры“ хотят назначить молодого перспективного тренера, у которого будут невысокие требования по заработной плате. Основными кандидатами называют помощника Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити Микеля Артету, экс-игрока Арсенала Патрика Виейру (Нью-Йорк Сити).

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В шорт-лист "канониров" также входят Леонардо Жардим (Монако), Паулу Фонсека (Шахтер) и Юлиан Нагельсманн (Хоффенхайм).

Ранее сообщалось, что новый главный тренер Арсенала получит 50 миллионов фунтов на трансферы.

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