Моуринью - о Каррике: Для него всегда найдется место в клубе

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился мнением о легендарном игроке команды Майкле Каррике, который в конце сезона завершает профессиональную карьеру.

“Безусловно, расставаться с великими футболистами - это одна из самых сложных вещей, с которой я сталкиваюсь на протяжении своей долгой тренерской карьеры. В этот раз мы сделаем все, чтобы никто не грустил. Большой игрок уходит, но большой человек остается.

Конечно, мы бы хотели, чтобы Каррик продолжил играть, но для него всегда найдется место в клубе“, - приводит слова Моуринью официальный сайт Манчестер Юнайтед.

"A big player is leaving, but a big man is staying."



Wise words from the boss. #MUFCPOTY pic.twitter.com/slgxYF1zQy