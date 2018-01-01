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Моуринью - о Каррике: Для него всегда найдется место в клубе

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Наставник Манчестер Юнайтед прощается с игроком команды, но готов принять его на другой должности.
Майкл Каррик
Майкл Каррик
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился мнением о легендарном игроке команды Майкле Каррике, который в конце сезона завершает профессиональную карьеру.

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“Безусловно, расставаться с великими футболистами - это одна из самых сложных вещей, с которой я сталкиваюсь на протяжении своей долгой тренерской карьеры. В этот раз мы сделаем все, чтобы никто не грустил. Большой игрок уходит, но большой человек остается.

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Конечно, мы бы хотели, чтобы Каррик продолжил играть, но для него всегда найдется место в клубе“, - приводит слова Моуринью официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось что игрок Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик покинул сборную Англии из-за депрессии.

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Теги: Майкл Каррик, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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