Челси выложит 31 миллион фунтов за талантливого защитника Байера

Бенджамин Хенрихс летом может пополнить состав Челси.

Игрок Байера Бенджамин Хенрихс попал в сферу интересов лондонского Челси.

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Как сообщает The Sun, за лучшего молодого защитника Бундеслиги руководство “синих“ готово заплатить 31 миллион фунтов (около 35 миллионов евро). Контракт Хенрихса с немецким клубом рассчитан до 2022 года.

В подписании 21-летнего футболиста заинтересованы также Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Напомним, защитник Челси Гари Кэйхилл намекнул, что может покинуть команду этим летом.

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