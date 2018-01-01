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Челси выложит 31 миллион фунтов за талантливого защитника Байера

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Бенджамин Хенрихс летом может пополнить состав Челси.
Бенджамин Хенрихс
Бенджамин Хенрихс
Getty Images

Игрок Байера Бенджамин Хенрихс попал в сферу интересов лондонского Челси.

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Как сообщает The Sun, за лучшего молодого защитника Бундеслиги руководство “синих“ готово заплатить 31 миллион фунтов (около 35 миллионов евро). Контракт Хенрихса с немецким клубом рассчитан до 2022 года.

В подписании 21-летнего футболиста заинтересованы также Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Напомним, защитник Челси Гари Кэйхилл намекнул, что может покинуть команду этим летом.

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Теги: Челси, чемпионат Англии по футболу, Байер, чемпионат Германии по футболу, футбол
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