Желько Бувач до конца текущего сезона не будет работать с командой.

Помощник главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа Желько Бувач покинул расположение команды и до конца сезона не будет работать.

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Издание Daily Record утверждало, что у Бувача конфликт с Клоппом, с которым он работает уже 17 лет. Отмечалось, что ассистент покидает Ливерпуль и многолетнее сотрудничество Бувача и Клоппа прекратит свое существование.

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Однако BBC опровергло эту информацию. По информации источника, босниец остается сотрудником Ливерпуля, однако до конца этого сезона он не будет работать по личным обстоятельствам. Сообщается, что вся эта ситуация не отразится на его положении и должности в клубе.

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Клопп и Бувач сотрудничают с 2001 года. На протяжении 7 лет они работали в Майнце (2001-2008), потом еще 7 лет - в Боруссии (2008-2015). С 2015 года они вместе работают в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал уход Арсена Венгера из Арсенала в конце сезона.

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