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Игрок Ливерпуля подпишет пятилетний контракт с Ювентусом - СМИ

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Эмре Джан в ближайшее время подпишет долгосрочное соглашение с туринским клубом.
Эмре Джан
Эмре Джан
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Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан покинет английскую команду и подпишет контракт с Ювентусом.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны договорились о 5-летнем соглашении, которое будет подписано в ближайшее время. Сейчас 24-летний футболист обговаривает мелкие детали с туринским клубом, после чего будет сделано официальное заявление.

Зарплата Джана в итальянском клубе составит 6 миллионов евро. Кроме того, немцу гарантировано место в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что аргентинский клуб предложил голкиперу Ювентуса Джанлуиджи Буффону 5-месячный контракт с зарплатой в размере 2,5 миллиона долларов.

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Теги: Эмре Джан, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, контракт, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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