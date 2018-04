Салаха могут дисквалифицировать до конца сезона за замах кулаком на соперника

Ливерпуль сыграл вничью со Сток Сити (0:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии. Эта встреча может стать последней для форварда “красных“ Мохамеда Салаха.

Во время первого тайма египтянин замахнулся кулаком на защитника Сток Сити Бруно Мартинса Инди, однако промахнулся. Арбитр никак не отреагировал, однако пользователи социальных сетей массово распространили видео этого момента.

Salah attempting to punch Martins Indi vs Stoke. Should be banned pic.twitter.com/ZhlOSH33FS