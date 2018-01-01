Салаха могут дисквалифицировать до конца сезона за замах кулаком на соперника

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может пропустить последние матчи чемпионата Англии в этом сезоне.

Ливерпуль сыграл вничью со Сток Сити (0:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии. Эта встреча может стать последней для форварда “красных“ Мохамеда Салаха.

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Во время первого тайма египтянин замахнулся кулаком на защитника Сток Сити Бруно Мартинса Инди, однако промахнулся. Арбитр никак не отреагировал, однако пользователи социальных сетей массово распространили видео этого момента.

Salah attempting to punch Martins Indi vs Stoke. Should be banned pic.twitter.com/ZhlOSH33FS — Bald Keeper (@hazardfraud) 28 квітня 2018 р.

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Как сообщает The Sun, дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии решил рассмотреть этот эпизод. За свой замах Салаху грозит дисквалификация на три матча, а, значит, он пропустит оставшиеся поединки в текущем сезоне АПЛ и сможет принять участие лишь в матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что игрока Кальяри Жоао Педро Галвао могут дисквалифицировать на четыре года за допинг.

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