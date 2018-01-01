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Салаха могут дисквалифицировать до конца сезона за замах кулаком на соперника

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Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может пропустить последние матчи чемпионата Англии в этом сезоне.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
twitter.com/MoSalah

Ливерпуль сыграл вничью со Сток Сити (0:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии. Эта встреча может стать последней для форварда “красных“ Мохамеда Салаха.

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Во время первого тайма египтянин замахнулся кулаком на защитника Сток Сити Бруно Мартинса Инди, однако промахнулся. Арбитр никак не отреагировал, однако пользователи социальных сетей массово распространили видео этого момента.

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Как сообщает The Sun, дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии решил рассмотреть этот эпизод. За свой замах Салаху грозит дисквалификация на три матча, а, значит, он пропустит оставшиеся поединки в текущем сезоне АПЛ и сможет принять участие лишь в матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что игрока Кальяри Жоао Педро Галвао могут дисквалифицировать на четыре года за допинг.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, дисквалификация
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