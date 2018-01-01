Жезус не стремится подписывать новый контракт с Манчестер Сити

Форвард Манчестер Сити Габриэл Жезус пока не собирается вести переговоры с клубом по поводу продления контракта.

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус сообщил, что в ближайшее время он не планирует подписывать новое соглашение с клубом.

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“Переговоры о новом контракте были инициированы клубом, но в тот момент я не считал, что это было правильное время для переговоров и продления соглашения. Я решил, что не буду об этом думать и сосредоточился на другом.

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Мой контракт рассчитан еще на длительное время, и я по-прежнему не хочу сейчас ничего обсуждать. Когда я пойму, что пришло время, мы сядем за стол переговоров и все обсудим“, - приводит слова Жезуса Sky Sports.

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“Горожане“ уже предлагали бразильцу новое соглашение с зарплатой 90 тысяч фунтов в неделю (около 103 тысяч евро), однако он его отклонил. Агенты футболиста полагают, что 21-летний форвард должен получать не менее 100 тысяч фунтов в неделю (около 115 тысяч евро). Стороны планируют возобновить переговоры этим летом.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет пригласить легенду Барселоны Андреса Иньесту в команду.

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