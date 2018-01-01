Гвардиола может включить Зинченко в сделку по трансферу Жоржиньо в Манчестер Сити

Украинский полузащитник Манчестер Сити может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Манчестер Сити планирует усилить центр полузащиты к следующему сезону и в летнее трансферное окно хочет подписать игрока Наполи Жоржиньо.

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Как сообщает Metro, итальянский клуб рассчитывает получить от “горожан“ двух игроков в качестве компенсации. Наполи хотят видеть в своем составе голкипера Клаудио Браво и полузащитника Александра Зинченко.

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Об интересе к украинскому футболисту со стороны Наполи было известно еще в прошлое трансферное окно. Гвардиола использовал Зинченко на непривычной для него позиции левого защитника, однако в Италии его хотят поставить именно в полузащиту.

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В текущем сезоне Зинченко провел 7 матчей в чемпионате Англии. Браво является запасным вратарем Манчестер Сити и лишь один раз вышел на поле в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость украинского полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко выросла на 1,5 миллиона евро.

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