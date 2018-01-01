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Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сделал подарок Венгеру

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Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью подарили Арсену Венгеру памятный кубок.
Жозе Моуринью, Арсен Венгер и сэр Алекс Фергюсон
Жозе Моуринью, Арсен Венгер и сэр Алекс Фергюсон
dailymail.co.uk/

Перед матчем 36-го тура чемпионата Англии между Манчестер Юнайтед и Арсеналом бывший тренер “красных дьяволов“ сэр Алекс Фергюсон вручил наставнику “канониров“ Арсену Венгеру памятный кубок.

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Подарок был сделан в благодарность за 22 года, которые Венгер тренировал Арсенал. В конце сезона 68-летний специалист покидает должность.

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Памятный трофей вручил легендарный тренер Манчестер Юнайтед. Присутствовал также и Жозе Моуринью, который считает, что они с Венгером могут стать друзьями.

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“Подарок Арсену Венгеру от кавалера ордена Британской империи сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью от имени Манчестер Юнайтед в знак признания его заслуг и достижений в Арсенале с 1996 по 2018 год“, - гласит надпись на кубке.

Ранее сообщалось, что знаменитый производитель наклеек, создавший альбом к ЧМ-2018, сделал подарок с подвохом девушке форварда ПСЖ Неймара.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, Жозе Моуринью, Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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