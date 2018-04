Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сделал подарок Венгеру

Перед матчем 36-го тура чемпионата Англии между Манчестер Юнайтед и Арсеналом бывший тренер “красных дьяволов“ сэр Алекс Фергюсон вручил наставнику “канониров“ Арсену Венгеру памятный кубок.

Подарок был сделан в благодарность за 22 года, которые Венгер тренировал Арсенал. В конце сезона 68-летний специалист покидает должность.

Памятный трофей вручил легендарный тренер Манчестер Юнайтед. Присутствовал также и Жозе Моуринью, который считает, что они с Венгером могут стать друзьями.

“Подарок Арсену Венгеру от кавалера ордена Британской империи сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью от имени Манчестер Юнайтед в знак признания его заслуг и достижений в Арсенале с 1996 по 2018 год“, - гласит надпись на кубке.

This is what Sir Alex Ferguson presented Arsene Wenger before today’s game. Respect to both #mufc and #afcpic.twitter.com/OhFs7z8fTt