Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Венгеру выписали штраф за неправильно припаркованный автобус в Манчестере

Комментариев: 0
На имя наставника Арсенала выписали штраф за неправильную парковку клубного автобуса.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

В воскресенье, 29 апреля, Арсенал на выезде проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:2.

Читай также: Английским футболистам грозят огромные штрафы за уклонение от уплаты налогов

Утром перед поединком, когда команда прибыла в Манчестер, главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру выписали штраф за парковку в неположенном месте. Об этом сообщает Daily Mail.

Венгеру выписали штраф за парковку в неположенном месте
Венгеру выписали штраф за парковку в неположенном месте
dailymail.co.uk/

Читай также: Владелец Олимпиакоса оштрафовал команду и отправил игроков в принудительный отпуск

Клубный автобус Арсенала был припаркован в неположенном месте около отеля The Principal в центре города в то время, пока игроки регистрировались в гостинице. Штраф был выписан на имя Венгера в размере 60 фунтов (около 68 евро).

Венгеру выписали штраф за парковку в неположенном месте
Венгеру выписали штраф за парковку в неположенном месте
dailymail.co.uk/

Ранее сообщалось, что президент Ромы Джеймс Паллотта заплатил штраф за купание в римском фонтане после победы над Барселоной в Лиге чемпионов.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, штраф
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь