Венгеру выписали штраф за неправильно припаркованный автобус в Манчестере

На имя наставника Арсенала выписали штраф за неправильную парковку клубного автобуса.

В воскресенье, 29 апреля, Арсенал на выезде проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:2.

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Утром перед поединком, когда команда прибыла в Манчестер, главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру выписали штраф за парковку в неположенном месте. Об этом сообщает Daily Mail.

Венгеру выписали штраф за парковку в неположенном месте dailymail.co.uk/

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Клубный автобус Арсенала был припаркован в неположенном месте около отеля The Principal в центре города в то время, пока игроки регистрировались в гостинице. Штраф был выписан на имя Венгера в размере 60 фунтов (около 68 евро).

Венгеру выписали штраф за парковку в неположенном месте dailymail.co.uk/

Ранее сообщалось, что президент Ромы Джеймс Паллотта заплатил штраф за купание в римском фонтане после победы над Барселоной в Лиге чемпионов.

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