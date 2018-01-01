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Руни может покинуть Эвертон летом - СМИ

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Легендарный форвард в летнее трансферное окно может уйти из Эвертона.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Getty Images

Нападающий Эвертона Уэйн Руни во время летнего трансферного окна может покинуть клуб. Об этом сообщает Mirror.

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По информации издания, руководство ливерпульского клуба планирует кадровые перестановки в составе команды. По их мнению, Руни не смог стать настоящим лидером команды, и может попасть в список тех, кого клуб выставит на трансфер.

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Контракт 32-летнего англичанина с Эвертоном рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне Руни принял участие в 31 матче АПЛ, забил 10 голов и отдал 2 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола планирует избавиться от двух игроков.

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Теги: Уэйн Руни, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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