Зинченко: Когда перешел в Ман Сити, на себе прочувствовал, насколько Гвардиола гениален

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко искренне восхищается главным тренером команды.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о своем отношении к наставнику команды Хосепу Гвардиоле.

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“Я знал, что он номер один еще до того, как перешел в Сити. Он мне всегда был симпатичен как тренер: его манера, действия, интервью. Когда перешел в Манчестер Сити, уже на себе прочувствовал, насколько он гениален.

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То, как он разбирается в футболе, тактике, просто поражает. Тактические занятия у нас довольно короткие, минут по 40. Но Пеп успевает за это время многое показать и рассказать. Гвардиола очень близок к команде. Да, с дисциплиной у него все в порядке, но он больше друг, чем жесткий и требовательный тренер“, - приводит слова Зинченко Championat.com.

Ранее сообщалось, что до конца сезона полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко должен доказать Хосепу Гвардиоле свою полезность.

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