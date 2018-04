Полузащитник Ливерпуля готов продлить контракт с клубом

Контракт полузащитника Ливерпуля Эмре Джана рассчитан до лета 2018 года. Долгое время футболист не мог достигнуть договоренности с “красными“ по поводу продления соглашения.

Однако сейчас Джан рассматривает возможность подписания нового контракта, утверждает журналист Мутаз Чехаде на своей страничке в Twitter. Причиной такого решения стала победа Ливерпуля над Ромой в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и амбиции, которые есть у команды в данный момент.

Emre Can is impressed with the ambition of the club and is willing to renew his contract at Liverpool, talks ongoing now with the club. there's a high chance he receives the medical green light before the CL final and be available for selection should Liverpool qualify.