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Полузащитник Ливерпуля готов продлить контракт с клубом

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Эмре Джан может отказать Баварии и Ювентусу и остаться в Ливерпуле.
Эмре Джан
Эмре Джан
Getty Images

Контракт полузащитника Ливерпуля Эмре Джана рассчитан до лета 2018 года. Долгое время футболист не мог достигнуть договоренности с “красными“ по поводу продления соглашения.

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Однако сейчас Джан рассматривает возможность подписания нового контракта, утверждает журналист Мутаз Чехаде на своей страничке в Twitter. Причиной такого решения стала победа Ливерпуля над Ромой в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и амбиции, которые есть у команды в данный момент.

Напомним, подписать контракт с Эмре Джаном хочет Нико Ковач, который летом займет пост главного тренера Баварии.

Отмечалось, что в летнее трансферное окно Джан может стать игроком Ювентуса.

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Теги: Эмре Джан, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
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