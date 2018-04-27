Тоттенхэм попытается выручить 200 миллионов евро с продажи футболистов - Daily Mail

Лондонцы хотят неплохо заработать на продаже нескольких игроков.

В летнее трансферное окно Тоттенхэм собирается продать четырех игроков.

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Как сообщает Daily Mail, на трансфер будут выставлены Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд и Виктор Ваньяма. Клуб оценивает этих футболистов в 57-58 миллионов евро каждого.

Кроме того, “шпоры“ собираются продать Мусу Дембеле, контракт с которым рассчитан до лета 2019 года. С этого трансфера Тоттенхэм рассчитывает выручить не менее 23 миллионов евро.

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Главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино считает игроков важной частью команды, однако руководство клуба хочет их продать и омолодить состав перед переездом команды на новый стадион.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм поборется с Манчестер Юнайтед за подписание контракта с 17-летним игроком из Чемпионшипа.

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