Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тоттенхэм попытается выручить 200 миллионов евро с продажи футболистов - Daily Mail

Комментариев: 1
Лондонцы хотят неплохо заработать на продаже нескольких игроков.
Тоттенхэм планирует провести серьезную чистку состава
Тоттенхэм планирует провести серьезную чистку состава
Getty Images

В летнее трансферное окно Тоттенхэм собирается продать четырех игроков.

Читай также: Тоттенхэм готов потратить 120 миллионов фунтов на трансферы

Как сообщает Daily Mail, на трансфер будут выставлены Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд и Виктор Ваньяма. Клуб оценивает этих футболистов в 57-58 миллионов евро каждого.

Кроме того, “шпоры“ собираются продать Мусу Дембеле, контракт с которым рассчитан до лета 2019 года. С этого трансфера Тоттенхэм рассчитывает выручить не менее 23 миллионов евро.

Читай также: Тренер Тоттенхэма может возглавить Реал в случае отставки Зидана

Главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино считает игроков важной частью команды, однако руководство клуба хочет их продать и омолодить состав перед переездом команды на новый стадион.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм поборется с Манчестер Юнайтед за подписание контракта с 17-летним игроком из Чемпионшипа.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Дэнни Роуз, Виктор Ваньяма, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансферы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  27.04.2018, 13:17
Оценка:  0
гость
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fixedatp.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь