Гвардиола планирует избавиться от двух игроков - СМИ

Наставник Манчестер Сити больше не нуждается в услугах голкипера и защитника.

В летнее трансферное окно состав Манчестер Сити покинет вратарь Джо Харт и центральный защитник Эльяким Мангала.

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Как сообщает Manchester Evening News, в услугах этих игроков больше не нуждается главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола.

Харт находится в Манчестер Сити на правах аренды, а Мангала восстанавливается после серьезной травмы колена.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет видеть Андреаса Иньесту в своей команде.

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