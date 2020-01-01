Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола планирует избавиться от двух игроков - СМИ

Комментариев: 0
Наставник Манчестер Сити больше не нуждается в услугах голкипера и защитника.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

В летнее трансферное окно состав Манчестер Сити покинет вратарь Джо Харт и центральный защитник Эльяким Мангала.

Читай также: Манчестер Сити хочет продлить контракт с Гвардиолой до 2020 года

Как сообщает Manchester Evening News, в услугах этих игроков больше не нуждается главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола.

Харт находится в Манчестер Сити на правах аренды, а Мангала восстанавливается после серьезной травмы колена.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет видеть Андреаса Иньесту в своей команде.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Эльяким Мангала, Джо Харт, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь