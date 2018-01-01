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Моуринью: Продажу Салаха из Челси приписывают мне, но это ложь

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Жозе Моуринью рассказал, что на продаже Мохамеда Салаха из Челси в Рому настояло руководство клуба.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью утверждает, что он не был виноват в том, что Мохамед Салах покинул Челси.

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“Люди говорят, что это я настоял на том, чтобы Челси продал Салаха, но все было не так. Я тот, кто убедил Челси купить Салаха. Но он был еще ребенком, когда пришел к нам. Он был не готов - ни физически, ни ментально, ни социально, ни культурно.

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Ему было тяжело, он был потерян. И мы решили отдать его в аренду, набраться опыта. Он сам просил об этом. Я согласился на аренду, и он уехал в Фиорентину. И потом Челси решил продать Салаха. Все приписывают продажу Салаха из Челси мне, но это ложь“, - приводит слова Моуринью ESPN.

Рома выкупила у Челси Мохамеда Салаха в июле 2016-го года за 15 миллионов евро. В тот момент Моуринью уже не тренировал “синих“.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль откажется от любого предложения Реала относительно трансфера Салаха.

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Теги: Жозе Моуринью, Мохамед Салах, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
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