Экс-тренер Барселоны назвал условие, при котором он возглавит Арсенал

Луис Энрике хочет, чтобы Арсенал выделил огромную сумму денег на трансферы этим летом.

Арсенал находится в поиске нового главного тренера после того, как Арсен Венгер объявил о своем уходе в конце этого сезона. Главным кандидатом на должность называют Луиса Энрике.

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Бывший наставник Барселоны готов встать у руля "канониров", если клуб выделит 200 миллионов фунтов (около 230 миллионов евро) на трансферы. Об этом сообщает The Sun.

В летнее трансферное окно Энрике хочет провести кадровые перестановки в составе. Его основная цель - скандальный лидер Ромы Раджа Наингголан.

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Отмечалось, что руководство Арсенала готово выделить лишь 50 миллионов фунтов (около 57 миллионов евро) на покупку новых игроков.

Напомним, на должность главного тренера Арсенал рассматривает помощника Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити Микеля Артету.

Кроме того, у руля "канониров" может встать экс-игрок команды Патрик Виейра, однако он пока не получал предложения от Арсенала.

Еще одним кандидатом на пост является спортивный директор РБ Лейпциг Ральф Рангник.

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