Виейра: Приятно, что меня называют одним из кандидатов на место Венгера

Патрик Виейра счастлив, что его могут назначить на место Арсена Венгера в Арсенале.

Арсенал находится в поиске нового главного тренера в связи с тем, что в конце сезона команду покидает многолетний наставник Арсен Венгер.

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Одним из кандидатов на это место СМИ называют экс-игрока "канониров" Патрика Виейру, который в данный момент возглавляет клуб из MLS Нью-Йорк Сити.

"Я знаю, что люди говорят о моем назначении в Арсенал. Безусловно, мне приятно, что меня называют одним из кандидатов на место Венгера. Для меня это огромная честь.

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Я люблю Арсенал. Именно там я сделал свое имя и показал свой лучший футбол. У меня особые отношения с Арсеналом, но этого недостаточно, чтобы его возглавить. Однако, я готов стать тренером любого европейского клуба", - приводит слова Виейры Sky Sports.

Напомним, Патрик Виейра заявил, что ему не поступало предложение от Арсенала.

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