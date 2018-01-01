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Легенда МЮ: Считаю игроком года Де Брюйне, а не Салаха

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Гари Невилл не считает Мохамеда Салаха лучшим игроком года в АПЛ.
Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
Getty Images

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл считает, что приз лучшему футболисту года в АПЛ должен был получить игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

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“Если бы я участвовал в голосовании, то я бы вручил награду лучшему игроку года в АПЛ Кевину Де Брюйне, а не Мохамеду Салаху. И дело не в том, что Манчестер Сити стал чемпионом в этом году, и не в том, что Салах не заслуживает приза.

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Мохамед впечатлил своей игрой, это факт. Футболисты, игравшие против него на протяжении сезона, проголосовали за него. Он достигнул небывалой высоты. Но выступления Де Брюйне в течение всего сезона были похожи на художественные работы. То, как он контролирует мяч, как точно передает его - это волшебство, за которым приятно наблюдать. 

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Мы критикуем большинство игроков, но о Кевине я не могу сказать ни одного плохого слова. Его работа с мячом великолепна, но и против Салаха я бы играть не хотел“, - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, игроком года в АПЛ стал вингер Ливерпуля Мохамед Салах.

Отмечалось, что полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне отдал египтянину свой голос.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, Кевин де Брюйне, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, Гари Невилл
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