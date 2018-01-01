Ливерпуль отвергнет любое предложение Реала по Салаху - Daily Mail

Ливерпуль не намерен расставаться с Мохамедом Салахом в ближайшее время.

Игрок Ливерпуля Мохамед Салах в текущем сезоне поразил Европу своей результативностью, чем привлек внимание ведущих клубов.

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Как сообщает Daily Mail, мадридский Реал готов выложить за египтянина порядка 200 миллионов фунтов (около 229 миллионов евро), при том, что Ливерпуль заплатил за трансфер Салаха из Ромы чуть более 40 миллионов евро.

Издание отмечает, что руководство "красных" будет отказываться от любого предложения Королевского клуба.

Напомним, в СМИ сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес хочет создать атакующее трио Неймар - Салах - Роналду.

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