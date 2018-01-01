Тоттенхэм и МЮ поборятся за 17-летнего таланта из Чемпионшипа

Райан Сессеньон в этом сезоне поразил всех в Чемпионшипе, чем привлек внимание двух грандов из АПЛ.

Защитник Фулхэма и молодежной сборной Англии Райан Сессеньон поразил всех в этом сезоне в Чемпионшипе. Он провел 44 матча, в которых сумел забить 15 голов.

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Талант 17-летнего футболиста привлек Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, которые будут бороться за его подписание в летнее трансферное окно. Как сообщает ESPN FC, Сессеньон хочет остаться в Лондоне, что увеличивает шансы “шпор“, однако “красные дьяволы“ не собираются отступать.

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Защитник был назван лучшим игроком года в Чемпионшипе и лучшим молодым игроком Футбольной лиги (2-4 дивизион). Кроме того, Сессеньон был номинирован на приз лучшему молодому футболисту года в Англии, однако проиграл игроку Манчестер Сити Лерою Сане.

Ранее сообщалось, что этим летом Тоттенхэм готов потратить 120 миллионов фунтов на трансферы.

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