Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью: Я уважаю Венгера и мы можем стать друзьями

Комментариев: 0
Наставник Манчестер Юнайтед готов дружить с легендарным тренером Арсенала.
Жозе Моуринью и Арсен Венгер
Жозе Моуринью и Арсен Венгер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал, что он может подружиться с наставником Арсенала Арсеном Венгером.

Читай также: Погба: У меня нет никакого конфликта с Моуринью

"Если Арсен уважает меня хотя бы наполовину также сильно, как и я уважаю его, то все может быть. Я уважаю Венгера и мы можем стать друзьями, уверен в этом.

Конечно, когда я приехал в Англию в 2004 году, то он был чемпионом во главе с Арсеналом, и я хотел отобрать у него этот титул. Это футбол.

Читай также: Клопп: Меня удивило решение Венгера, но я уважаю его выбор

Но я действительно испытываю к нему огромное уважение, и я пытался ему это показать в последнее время. Мне жаль, что следом за сэром Алексом Фергюсоном еще одна икона покидает Премьер-лигу", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, в пятницу, 20 апреля, Арсен Венгер официально заявил, что покинет пост главного тренера Арсенала в конце сезона.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь