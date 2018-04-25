Моуринью: Я уважаю Венгера и мы можем стать друзьями

Наставник Манчестер Юнайтед готов дружить с легендарным тренером Арсенала.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал, что он может подружиться с наставником Арсенала Арсеном Венгером.

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"Если Арсен уважает меня хотя бы наполовину также сильно, как и я уважаю его, то все может быть. Я уважаю Венгера и мы можем стать друзьями, уверен в этом.

Конечно, когда я приехал в Англию в 2004 году, то он был чемпионом во главе с Арсеналом, и я хотел отобрать у него этот титул. Это футбол.

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Но я действительно испытываю к нему огромное уважение, и я пытался ему это показать в последнее время. Мне жаль, что следом за сэром Алексом Фергюсоном еще одна икона покидает Премьер-лигу", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, в пятницу, 20 апреля, Арсен Венгер официально заявил, что покинет пост главного тренера Арсенала в конце сезона.

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