Экс-игрок Арсенала: Клопп не суетился из-за Коутиньо потому, что у него есть Салах

Иан Райт считает, что наставник был спокоен в зимнее трансферное окно благодаря Мохамеду Салаху.

Легендарный игрок Арсенала Иан Райт считает, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в зимнее трансферное окно спокойно отпустил из команды Филиппе Коутиньо в Барселону благодаря Мохамеду Салаху.

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“Вы заметили, что с момента перехода Коутиньо в Барселону никто его практически не вспоминает? Этот факт многое говорит о заслугах Салаха перед Ливерпулем. И это говорит, что Клопп не суетился из-за Коутиньо потому, что у него есть Салах.

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Я думаю, именно поэтому Клопп особо не переживал, когда пошли разговоры об уходе Коутиньо. Он знал, что у него есть отличный игрок, который куда больше подходит его команде“, - приводит слова Райта The Sun.

Напомним, игрок Барселоны Филиппе Коутиньо может получить золотую медаль, если Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов.

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