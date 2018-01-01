Экс-игрок Арсенала: Клопп не суетился из-за Коутиньо потому, что у него есть Салах
Легендарный игрок Арсенала Иан Райт считает, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в зимнее трансферное окно спокойно отпустил из команды Филиппе Коутиньо в Барселону благодаря Мохамеду Салаху.
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“Вы заметили, что с момента перехода Коутиньо в Барселону никто его практически не вспоминает? Этот факт многое говорит о заслугах Салаха перед Ливерпулем. И это говорит, что Клопп не суетился из-за Коутиньо потому, что у него есть Салах.
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Я думаю, именно поэтому Клопп особо не переживал, когда пошли разговоры об уходе Коутиньо. Он знал, что у него есть отличный игрок, который куда больше подходит его команде“, - приводит слова Райта The Sun.
Напомним, игрок Барселоны Филиппе Коутиньо может получить золотую медаль, если Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов.
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