Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Голкипер Челси собирается подать в суд на экс-тренера сборной Бельгии

Комментариев: 0
Тибо Куртуа подаст иск в суд на Марка Вильмотса по обвинению в клевете.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Бывший тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс во время интервью beIN Sports заявил, что голкипер Тибо Куртуа и его отец “сливали“ информацию о составе команды во время Евро-2016. Вильмотс сообщил, что эту информацию ему рассказали французские журналисты.

Читай также: Главный арбитр матча Реал - Ювентус будет под охраной полиции

Вратарь Челси на страничке в Twitter известил, что он вместе с отцом собирается подать иск в суд на Вильмотса по обвинению в клевете.

“В ответ на заявления господина Вильмотса мы вместе с отцом решили подать на него в суд за клевету“, - написал Куртуа.

Читай также: Бывшая жена Шовковского объяснила стрельбу и обвинила экс-вратаря в краже

Куртуа приложил к публикации фотографии, где написано: “Вильмотс - и это уже не в первый раз - публично и злонамеренно выдвинул обвинения, которые задевают мою репутацию и достоинство моего отца“.

Вильмотса уволили с поста тренера сборной Бельгии после поражения от Уэльса в четвертьфинале Евро-2016.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции подаст в суд на легенду МЮ за обвинения в расизме.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Тибо Куртуа, Челси, чемпионат Англии по футболу, Марк Вильмотс, вне игры, суд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь