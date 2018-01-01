Голкипер Челси собирается подать в суд на экс-тренера сборной Бельгии

Тибо Куртуа подаст иск в суд на Марка Вильмотса по обвинению в клевете.

Бывший тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс во время интервью beIN Sports заявил, что голкипер Тибо Куртуа и его отец “сливали“ информацию о составе команды во время Евро-2016. Вильмотс сообщил, что эту информацию ему рассказали французские журналисты.

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Вратарь Челси на страничке в Twitter известил, что он вместе с отцом собирается подать иск в суд на Вильмотса по обвинению в клевете.

“В ответ на заявления господина Вильмотса мы вместе с отцом решили подать на него в суд за клевету“, - написал Куртуа.

Naar aanleiding van de uitspraken van de heer M. Wilmots hebben mijn vader en ik samen beslist een strafklacht in te dienen. Zie tekst voor meer info. pic.twitter.com/c0d7SMcuBe — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 24 квітня 2018 р.

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Куртуа приложил к публикации фотографии, где написано: “Вильмотс - и это уже не в первый раз - публично и злонамеренно выдвинул обвинения, которые задевают мою репутацию и достоинство моего отца“.

Вильмотса уволили с поста тренера сборной Бельгии после поражения от Уэльса в четвертьфинале Евро-2016.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции подаст в суд на легенду МЮ за обвинения в расизме.

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