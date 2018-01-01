Экс-игрок Арсенала: Я не получал предложения возглавить клуб

Патрик Виейра заявил, что пока никто не предлагал ему занять место Арсена Венгера.

Бывший игрок Арсенала Патрик Виейра, ныне занимающий должность главного тренера Нью-Йорк Сити, прокомментировал слухи о его возможном назначении на пост наставника “канониров“ после ухода Арсена Венгера.

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“Если вы спрашиваете о том, готов ли я возглавить Арсенал, то да, я готов. Но в тоже время я честно и со всей ответственностью должен сказать - я не получал предложения возглавить клуб.

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Хотел бы я попробовать свои силы в Арсенале? Разумеется, да. Но у меня есть контракт с Нью-Йорк Сити и я должен отработать как минимум до конца этого сезона. А после этого может и уйду в Арсенал“, - приводит слова Виейры Goal.com.

Напомним, Арсен Венгер не собирается помогать Арсеналу в поисках нового главного тренера.

Отмечалось, что на должность претендует помощник Хосепа Гвардиолы Микель Артета и спортивный директор РБ Лейпциг Ральф Рангник.

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