Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрок Арсенала: Я не получал предложения возглавить клуб

Комментариев: 0
Патрик Виейра заявил, что пока никто не предлагал ему занять место Арсена Венгера.
Патрик Виейра
Патрик Виейра
Getty Images

Бывший игрок Арсенала Патрик Виейра, ныне занимающий должность главного тренера Нью-Йорк Сити, прокомментировал слухи о его возможном назначении на пост наставника “канониров“ после ухода Арсена Венгера.

Читай также: Арсенал впервые за 18 лет вышел в 1/2 Лиги Европы

“Если вы спрашиваете о том, готов ли я возглавить Арсенал, то да, я готов. Но в тоже время я честно и со всей ответственностью должен сказать - я не получал предложения возглавить клуб.

Читай также: Севилья оставит Монтеллу на должности главного тренера, но уволит спортивного директора

Хотел бы я попробовать свои силы в Арсенале? Разумеется, да. Но у меня есть контракт с Нью-Йорк Сити и я должен отработать как минимум до конца этого сезона. А после этого может и уйду в Арсенал“, - приводит слова Виейры Goal.com.

Напомним, Арсен Венгер не собирается помогать Арсеналу в поисках нового главного тренера.

Отмечалось, что на должность претендует помощник Хосепа Гвардиолы Микель Артета и спортивный директор РБ Лейпциг Ральф Рангник.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, тренер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь