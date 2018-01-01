Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси не будет продавать двух перспективных игроков

Комментариев: 0
Руководство Челси не хочет повторять прошлых ошибок и отпускать перспективных футболистов.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Руководство Челси не планирует продавать форварда команды Альваро Морату и полузащитника Тьемуе Бакайоко.

Читай также: Челси готов выложить 75 миллионов евро за игрока Наполи

Как сообщает The Telegraph, “синие“ готовы их отпустить только в том случае, если игроки сами этого захотят. Челси не хочет допустить прошлых ошибок, таких как были с Кевином Де Брюйне и Мохамедом Салахом, потенциал которых раскрылся после ухода из лондонского клуба.

Читай также: Абрамович может пригласить в Челси молодого перспективного тренера

Несмотря на интерес к Морате со стороны Ювентуса и к Бакайоко со стороны Монако, лондонцы рассчитывают сохранить их в команде и надеются, что они проявят себя в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что защитник Челси Гари Кэйхилл намекнул, что может покинуть команду этим летом.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Челси, Альваро Мората, Тьемуе Бакайоко, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь