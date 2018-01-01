Челси не будет продавать двух перспективных игроков

Руководство Челси не хочет повторять прошлых ошибок и отпускать перспективных футболистов.

Руководство Челси не планирует продавать форварда команды Альваро Морату и полузащитника Тьемуе Бакайоко.

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Как сообщает The Telegraph, “синие“ готовы их отпустить только в том случае, если игроки сами этого захотят. Челси не хочет допустить прошлых ошибок, таких как были с Кевином Де Брюйне и Мохамедом Салахом, потенциал которых раскрылся после ухода из лондонского клуба.

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Несмотря на интерес к Морате со стороны Ювентуса и к Бакайоко со стороны Монако, лондонцы рассчитывают сохранить их в команде и надеются, что они проявят себя в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что защитник Челси Гари Кэйхилл намекнул, что может покинуть команду этим летом.

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