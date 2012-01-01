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Спортивный директор РБ Лейпциг может возглавить Арсенал

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Ральф Рангник за четыре года привел РБ Лейпциг из четвертого дивизиона в Бундеслигу.
Ральф Рангник
Ральф Рангник
Getty Images

Арсенал находится в поиске замены Арсену Венгеру, который покинет пост главного тренера команды в конце сезона. Одним из кандидатов на должность является создатель философии РБ Лейпциг Ральф Рангник.

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Руководство “канониров“ рассматривает вариант подписания контракта со спортивным директором “быков“ и отмечает его успех в Лейпциге. Рангник пришел в немецкую команду в 2012 году, когда клуб был в четвертой лиге. В 2016 году РБ Лейпциг дебютировал в Бундеслиге, а в этом сезоне команда добралась до 1/4 финала Лиги Европы, где уступила Марселю.

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“Ральф - идеальный кандидат на этот пост, он клубный строитель, а его команды играют в современный футбол. И у него есть желание выполнять эту работу в Арсенале“, - приводит слова источника из окружения Рангника Sky Sports.

Напомним, одним из кандидатов на должность главного тренера Арсенала является помощник Хосепа Гвардиолы и экс-игрок “канониров“ Микель Артета.

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Теги: Арсенал, чемпионат Англии по футболу, тренер, Ральф Рангник, РБ Лейпциг, чемпионат Германии по футболу, футбол
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