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Лингард рассказал, почему в детстве предпочел Манчестер Юнайтед вместо Ливерпуля

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Джесси Лингард попал в структуру Манчестер Юнайтед в 8 лет.
Джесси Лингард
Джесси Лингард
Getty Images

Игрок Манчестер Юнайтед Джесси Лингард признался, что в детстве выбирал между “красными дьяволами“ и Ливерпулем, однако одна тренировка определила его выбор.

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“Однажды на тренировке в Ливерпуле какой-то мальчишка не передал мне мяч. В тот момент я подумал: “Мне это не подходит“. После тренировки я сказал своему дедушке, что хочу играть в Манчестер Юнайтед“, - приводит слова Лингарда Sportsmail.

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Лингард тренируется в Манчестер Юнайтед с 8-летнего возраста. Он дебютировал в основе клуба в сезоне 2014/15, а со следующего сезона попал в основной состав команды. В текущем сезоне Лингард сыграл 30 матчей в АПЛ, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что фанат прикинулся парикмахером, чтобы пообщаться с игроками сборной Англии, среди которых был Джесси Лингард.

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