Гвардиола хочет видеть Иньесту в Манчестер Сити

Наставник "горожан" попытается уговорить легендарного игрока Барселоны переехать в Англию.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет предложить Андреасу Иньесте место в команде.

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Гвардиола ранее работал с хавбеком в каталонском клубе и готов вновь сотрудничать с ним, сообщает AS. Иньеста в скором времени покинет Барселону и в СМИ сообщалось, что он переедет в Китай.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь предлагает Андреасу Иньесте продвигать собственную марку вина в случае перехода в команду.

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