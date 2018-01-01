Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола хочет видеть Иньесту в Манчестер Сити

Комментариев: 0
Наставник "горожан" попытается уговорить легендарного игрока Барселоны переехать в Англию.
Андреас Иньеста и Хосеп Гвардиола
Андреас Иньеста и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет предложить Андреасу Иньесте место в команде. 

Читай также: Гвардиола считает, что приз лучшему игроку года в АПЛ должен был получить не Салах

Гвардиола ранее работал с хавбеком в каталонском клубе и готов вновь сотрудничать с ним, сообщает AS. Иньеста в скором времени покинет Барселону и в СМИ сообщалось, что он переедет в Китай.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь предлагает Андреасу Иньесте продвигать собственную марку вина в случае перехода в команду.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, Андреас Иньеста
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь