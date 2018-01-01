Моуринью хочет усилить Манчестер Юнайтед игроком Тоттенхэма

Дэнни Роуз может перейти в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед хочет усилить команду в следующем сезоне и ведет поиски левого защитника.

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Как сообщает The Guardian, Жозе Моуринью предложил руководству клуба кандидатуру игрока Тоттенхэма Дэнни Роуза. Португалец считает, что это поможет команде бороться с Манчестер Сити за чемпионский титул в следующем сезоне.

Кроме того, Моуринью хочет усилить позицию правого защитника.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил, что у него нет конфликта с Жозе Моуринью.

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