Моуринью хочет усилить Манчестер Юнайтед игроком Тоттенхэма
Дэнни Роуз может перейти в Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед хочет усилить команду в следующем сезоне и ведет поиски левого защитника.
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Как сообщает The Guardian, Жозе Моуринью предложил руководству клуба кандидатуру игрока Тоттенхэма Дэнни Роуза. Португалец считает, что это поможет команде бороться с Манчестер Сити за чемпионский титул в следующем сезоне.
Кроме того, Моуринью хочет усилить позицию правого защитника.
Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил, что у него нет конфликта с Жозе Моуринью.
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