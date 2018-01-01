Защитник Челси намекнул, что может покинуть команду этим летом

Гари Кэйхилл устал доказывать людям, что способен играть на высоком уровне.

Защитник Челси Гари Кэйхилл рассказал, что он устал доказывать людям, которые сомневаются в его способностях, на что способен и намекнул, что может уйти этим летом.

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"Я понимаю, что годы идут и я не становлюсь моложе, а решения по составу принимает только главный тренер. Я не считаю, что я должен кому-то что-то доказывать. Я всю жизнь этим занимался, и теперь это утомляет меня. Я не знаю, но, возможно, просто прошло мое время", - приводит слова Кэйхилла The Guardian.

Ранее сообщалось, что защитник Челси Гари Кэйхилл с партнерами по команде сходил в кино на премьеру фильма Данилы Козловского.

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