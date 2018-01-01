Челси готов выложить 75 миллионов евро за игрока Наполи
Защитник Наполи Калиду Кулибали попал в сферу интересов Челси. Руководство “синих“ готово сделать неополитанцам предложение о трансфере.
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Как сообщает Sportwitness.co.uk со ссылкой на неаполитанскую газету Il Mattino, Челси уже несколько раз пытались приобрести защитника. В ближайшее трансферное окно “синие“ готовы предложить Наполи 65 миллионов фунтов (около 75 миллионов евро).
В текущем сезоне 26-летний футболист провел 32 матча в чемпионате Италии, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что тренер Наполи Маурицио Сарри показал средний палец фанатам Ювентуса.
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