Три топ-клуба Англии хотят подписать игрока ПСЖ
Защитник ПСЖ Левен Курзава попал в сферу интересов сразу трех топ-клубов Англии - Челси, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
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Как сообщает Mirror, “синие“ присмотрели французского игрока из-за того, что упустили Алекса Сандро из Ювентуса. Тоттенхэм рассчитывает приобрести Курзаву, так как Данни Роуз, вероятно, покинет клуб. Руководство “красных дьяволов“ рассматривает 25-летнего игрока в качестве замены Люку Шоу.
Курзава выступает за ПСЖ с 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, тренер ПСЖ Унаи Эмери отрицает информацию о переговорах с другими клубами.
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