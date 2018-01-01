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Три топ-клуба Англии хотят подписать игрока ПСЖ

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Левен Курзава заинтересовал Челси, МЮ и Тоттенхэм.
Левен Курзава
Левен Курзава
Getty Images

Защитник ПСЖ Левен Курзава попал в сферу интересов сразу трех топ-клубов Англии - Челси, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

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Как сообщает Mirror, “синие“ присмотрели французского игрока из-за того, что упустили Алекса Сандро из Ювентуса. Тоттенхэм рассчитывает приобрести Курзаву, так как Данни Роуз, вероятно, покинет клуб. Руководство “красных дьяволов“ рассматривает 25-летнего игрока в качестве замены Люку Шоу.

Курзава выступает за ПСЖ с 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, тренер ПСЖ Унаи Эмери отрицает информацию о переговорах с другими клубами.

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Теги: Тоттенхэм, Челси, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Левен Курзава, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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