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Манчестер Сити ведет переговоры с полузащитником Наполи

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"Горожане" опережают Ливерпуль в борьбе за Жоржиньо.
Жоржиньо
Жоржиньо
Getty Images

Манчестер Сити в летнее трансферное окно рассчитывает подписать контракт с опорным полузащитником Наполи Жоржиньо.

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Представители "горожан" уже провели переговоры с агентом игрока. Как сообщает Daily Mail, в борьбе за 26-летнего футболиста Манчестер Сити опережает Ливерпуль, который ранее считался фаворитом на подписание контракта с Жоржиньо.

Трансфер игрока оценивается в 50 миллионов фунтов (около 57 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что Ливерпуль получит чемпионский бонус от Манчестер Сити за трансфер Рахима Стерлинга.

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Теги: Манчестер Сити, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Жоржиньо, Наполи, чемпионат Италии по футболу, футбол
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