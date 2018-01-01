Манчестер Сити ведет переговоры с полузащитником Наполи
"Горожане" опережают Ливерпуль в борьбе за Жоржиньо.
Манчестер Сити в летнее трансферное окно рассчитывает подписать контракт с опорным полузащитником Наполи Жоржиньо.
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Представители "горожан" уже провели переговоры с агентом игрока. Как сообщает Daily Mail, в борьбе за 26-летнего футболиста Манчестер Сити опережает Ливерпуль, который ранее считался фаворитом на подписание контракта с Жоржиньо.
Трансфер игрока оценивается в 50 миллионов фунтов (около 57 миллионов евро).
Ранее сообщалось, что Ливерпуль получит чемпионский бонус от Манчестер Сити за трансфер Рахима Стерлинга.
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