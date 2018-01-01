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Голкипер Манчестер Сити: Я хочу забить гол

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Эдерсон Мораес надеется, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола позволит ему пробить пенальти.
Эдерсон Мораес
Эдерсон Мораес
Getty Images

В матче 35-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити разгромил Суонси со счетом 5:0. После этой встречи вратарь “горожан“ Эдерсон Мораес рассказал, что до конца сезона рассчитывает забить гол за команду.

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“В матче со Суонси болельщики кричали мое имя и призывали пробить пенальти, однако к точке подошел Габриэл Жезус. Он не забил, но Бернарду Силва добил мяч.

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Если бы тренер попросил меня пробить 11-метровый, то я бы точно забил. Сомневаюсь, что мне позволят исполнять стандарты, но я умею бить пенальти - могу ударить на технику, могу пробить на силу. Я действительно неплохо с этим справляюсь.

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У Манчестер Сити есть хорошие игроки, которые пробивают пенальти, но если Пеп попросит меня - я готов. Надеюсь, это случится до конца сезона. Я хочу забить гол“, - приводит слова Эдерсона ESPN.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане стал лучшим молодым игроком Англии в этом сезоне.

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Теги: Эдерсон, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, пенальти
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