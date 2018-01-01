Новый тренер Арсенала получит 50 миллионов фунтов на трансферы

Арсенал готов выделить деньги на усиление команды.

Арсенал выделит 50 миллионов фунтов на трансферы Getty Images

Руководство Арсенала готово выделить 50 миллионов фунтов (около 57 миллионов евро) на приобретение новых игроков.

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Как сообщает The Telegraph, эту сумму получит новый главный тренер, который встанет у руля "канониров" после ухода Арсена Венгера в конце сезона. Отмечается, что эта сумма может быть увеличена за счет продажи футболистов.

На данный момент неизвестно, кто займет место главного тренера - руководство Арсенала рассматривает несколько вариантов, среди которых и помощник Пепа Гвардиолы Микель Артета.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов потратить 120 миллионов фунтов на трансферы.

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