Арсенал рассматривает на должность главного тренера помощника Гвардиолы

Исполнительный директор Арсенала хочет пригласить Микеля Артету на должность главного тренера команды.

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер покинет должность в конце сезона. Руководство "канониров" не может прийти к единому мнению относительно специалиста, который займет этот пост в конце сезона.

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Как сообщает Sky Sports, исполнительный директор Арсенала Иван Газидис хочет поставить у руля команды Микеля Артету. Испанец играл за "канониров" с 2011 по 2016 год и был капитаном команды. Сейчас Артета работает ассистентом главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

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Однако спортивный директор Арсенала предпочитает назначить Луиса Энрике, с которым он уже работал в Барселоне. Шеф-скаут лондонского клуба Свен Мислинтат предлагает на пост главного тренера Юлиана Нагельсманна из Хоффенхайма или Доменико Тедеско из Шальке.

Напомним, главный тренер Арсенала Арсен Венгер не будет помогать клубу в поисках замены.

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