Салах: Я мечтал вернуться в АПЛ и показать, на что способен

Мохамед Салах рассказал, что после ухода из Челси мечтал доказать, что способен играть на высоком уровне в АПЛ.

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах признался, что после перехода из Челси в Фиорентину в 2015 году он мечтал вернуться в Англию и показать, на что способен.

Читай также: Журналистка пообещала обнажиться, если игрок Ливерпуля станет лучшим бомбардиром АПЛ

“С того самого дня, как я покинул АПЛ, я думал о том, чтобы вновь вернуться сюда. В Челси у меня не было шанса, но я мечтал вернуться в АПЛ и показать, на что способен. Думаю, когда я вновь попал в Англию, то был уже другим человеком и совсем другим футболистом.

Читай также: Салах стал игроком года в АПЛ

Для меня огромная честь и счастье получить награду лучшему игроку в АПЛ, я рад за своих партнеров и испытываю гордость от того, что мы делаем в этом сезоне в Лиге чемпионов“, - приводит слова Салаха Goal.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.