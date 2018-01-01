Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Салах: Я мечтал вернуться в АПЛ и показать, на что способен

Комментариев: 0
Мохамед Салах рассказал, что после ухода из Челси мечтал доказать, что способен играть на высоком уровне в АПЛ.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах признался, что после перехода из Челси в Фиорентину в 2015 году он мечтал вернуться в Англию и показать, на что способен.

Читай также: Журналистка пообещала обнажиться, если игрок Ливерпуля станет лучшим бомбардиром АПЛ

“С того самого дня, как я покинул АПЛ, я думал о том, чтобы вновь вернуться сюда. В Челси у меня не было шанса, но я мечтал вернуться в АПЛ и показать, на что способен. Думаю, когда я вновь попал в Англию, то был уже другим человеком и совсем другим футболистом.

Читай также: Салах стал игроком года в АПЛ

Для меня огромная честь и счастье получить награду лучшему игроку в АПЛ, я рад за своих партнеров и испытываю гордость от того, что мы делаем в этом сезоне в Лиге чемпионов“, - приводит слова Салаха Goal.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь