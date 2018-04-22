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Обамеянг: Хочу, чтобы гол Рэмси переписали на меня

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Пьер-Эмерик Обамеянг подколол Харри Кейна, на которого переписали гол Эриксена.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Комиссия АПЛ по требованию Тоттенхэма переписала гол в ворота Сток Сити с Кристиана Эриксена на Харри Кейна. Эта новость вызвала множество шуток и приколов в сети, к которым присоединился и звездный игрок Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг.

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После победы "канониров" над Вест Хэмом со счетом 4:1 габонец опубликовал фото на своей страничке в Instagram и пошутил над Харри Кейном.

"Вот так мы делаем в Лондоне. Ляказетт забил дважды. И я хочу, чтобы гол Рэмси переписали на меня. Просто шучу", - написал Обамеянг.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг купил элитный дом в Лондоне за 18 миллионов евро.

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Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Аарон Рэмси, Арсенал, Кристиан Эриксен, Харри Кейн, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол
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