Гвардиола считает, что приз лучшему игроку года в АПЛ должен был получить не Салах
Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха лучшим игроком сезона в чемпионате Англии. Однако наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не согласен с мнением PFA.
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“Все знают мое отношение к подобным наградм. С моей точки зрения, на протяжении последних 9-10 месяцев в Англии не было лучшего игрока, чем Кевин Де Брюйне. Он был лучшим, он был стабильным, и он показывал потрясающую игру каждые три дня.
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И хотя у него нет этой награды, этим летом он будет отдыхать дома в статусе чемпиона Англии“, - приводит слова Гвардиолы Goal.
В текущем сезоне Де Брюйне провел 34 матча в АПЛ, забил 8 голов и отдал 16 результативных передач.
Напоминим, игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне отдал свой голос Мохамеду Салаху в голосовании за звание лучшего игрока АПЛ.
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