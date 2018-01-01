Погба: У меня нет никакого конфликта с Моуринью

Поль Погба рассказал, что у него нормальные взаимоотношения с главным тренером Манчестер Юнайтед.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба рассказал о своем возможном уходе из клуба и взаимоотношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью. Кроме того, Погба намекнул, что у Ромелу Лукаку и Маруана Феллайни не очень красивые прически.

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“У меня нет никакого конфликта с Моуринью, как и у него нет проблем со мной. Он - главный тренер, и он принимает решения, а я - футболист, и я соглашаюсь с его решениями. Вся эта ситуация не повлияет на мое будущее, я не задумываюсь о переходе.

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Тренер действует в интересах команды и некоторые игроки оказываются на скамейке, это нормально. Думаю, если бы Моуринью определял состав по прическам, то Лукаку и Феллайни никогда бы не вышли на поле“, - сказал Погба в эфире Canal Football Club.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов продать Поля Погба за 140 миллионов фунтов.

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