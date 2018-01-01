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Венгер: Я не помогу Арсеналу выбрать нового главного тренера

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Арсен Венгер не знает, кто займет должность после него.
Арсен Венгер (справа)
Арсен Венгер (справа)
Getty Images

Наставник Арсенала Арсен Венгер, который покинет должность в конце сезона, сообщил, что не будет помогать "канонирам" в поисках замены.

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"Я не помогу Арсеналу выбрать нового главного тренера. Каждый должен заниматься своим делом. Моя задача в Арсенале - думать о результатах, финансах и трансферах. Это я и делал.

Готов ли я встать у руля другого английского клуба? Эмоционально это очень тяжело сейчас. Я слишком привязан к Арсеналу, чтобы возглавить другую команду", - приводит слова Венгера Mirror.

Ранее сообщалось, что ПСЖ согласовал контракт с новым главным тренером.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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